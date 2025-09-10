10/09/2025
Corinthians chega a sua quarta semifinal seguida de Copa do Brasil

Escrito por Metrópoles
Após a vitória por 2 x 0 contra o Athletico-PR, realizada nesta quarta-feira (10/9), o Corinthians chegou a sua quarta semifinal seguida da Copa do Brasil. Desde a edição de 2022, a equipe tem frequentado esta fase da competição de forma consecutiva.

O seu adversário na semifinal será decidido nesta quinta-feira (11/9) no confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG. Na partida de ida, a Raposa venceu por 2 x 0, na Arena MRV.

Em 2022, o Corinthians enfrentou o Fluminense na semifinal. Contra o Flu, 5 x 2 no agregado e ida a final da competição. Na grande decisão, contra o Flamengo, dois empates e decisão por pênaltis no Maracanã. Nas penalidades, 6 x 5 para o Rubro-Negro e título carioca.

Nos outros dois anos, o time do Parque São Jorge não conseguiu chegar na final. Em 2023, ganhou o jogo de ida por 2 x 1, mas na volta, no Morumbi, o São Paulo venceu por 2 x 0 e foi à decisão, onde saiu campeão.

Em 2024, perdeu para o Flamengo no Marcanã por 1 x 0 e empatou por 0 x 0 na Neo Química Arena, o que levou o time carioca para a final. Na decisão, o Rubro-Negro ganhou do Atlético-MG e conquistou a Copa do Brasil daquela ano.

