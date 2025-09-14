Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta do Brasileirão Feminino

O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 (gol da lateral Thaís Ferreira), na manhã deste domingo (14) na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou o heptacampeonato da Série A1 do Campeonato Brasileiro. A decisão da principal competição de futebol feminino do país contou com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Heptacampeãs

Com a conquista deste domingo, o Corinthians emplacou o seu o sexto título consecutivo e o sétimo na história. Esta foi a nona final seguida de Brasileirão das Brabas do Timão. Em todas, a equipe paulista foi mandante do jogo decisivo. Apenas na primeira, em 2017, contra o Santos, o time perdeu a partida de ida. Contando a edição deste ano, esta foi a quarta vez que elas chegaram à finalíssima em igualdade. Em 2019, o Timão caiu nos pênaltis para a Ferroviária. Em 2020, 2022 e 2023, as Brabas venceram na volta, respectivamente, contra Avaí/Kindermann, Internacional e Guerreiras Grenás.

O jogo

Assim como no confronto de ida da decisão, que terminou em empate de 2 a 2 (no último domingo na Arena Independência, em Belo Horizonte), os mais de 41 mil torcedores que compareceram a Itaquera neste domingo (público que estabeleceu um novo recorde de renda em partidas de futebol feminino no Brasil, de R$ 1.237.699,00), presenciaram um confronto muito parelho entre as Brabas do Timão e as Cabulosas.

O que se viu na primeira etapa foi um embate muito físico, no qual poucas oportunidades foram criadas de lado a lado. As melhores oportunidades do Corinthians foram criadas pela camisa 10 Gabi Zanotti, aos 16 e aos 41 minutos. Já o Cruzeiro chegou a acertar o travessão aos 34 minutos, quando Gaby Soares aproveitou bola que sobrou viva dentro da área para acertar chute de esquerda que explodiu no travessão do gol defendido por Nicole.

Após o intervalo as Brabas do Timão assumiram o comando das ações e empilharam oportunidades. As primeiras, logo no primeiro minuto, foram duas finalizações em sequência de Gabi Zanotti que foram bem cortadas pela defesa da equipe mineira.

E esta pressão rendeu frutos aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Duda Sampaio ficou livre para bater cruzado da entrada da área. A goleira Camila Rodrigues conseguiu fazer a defesa parcial, mas a bola sobrou para Thaís Ferreira, que teve apenas o trabalho de escorar de primeira para marcar o gol da vitória, e do título.

Em desvantagem no marcador as Cabulosas passaram a se arriscar mais, e tiveram uma ótima oportunidade de igualar o marcador aos 23 minutos, quando Vanessinha finalizou com violência. A goleira Nicole acabou espalmando e a bola sobrou para Byanca Brasil, que, com muita liberdade, acabou chutando para fora.

Diante de um adversário que adiantou as linhas para buscar a virada, as Brabas do Timão começaram a aproveitar os espaços para criar boas oportunidades, mas Nicole mostrou muita segurança para não sofrer mais nenhum gol.

Já o Cruzeiro teve uma oportunidade derradeira para buscar a igualdade no marcador aos 51 minutos, mas a atacante Letícia Ferreira finalizou para fora e o Corinthians conseguiu segurar o placar para garantir o título nacional.