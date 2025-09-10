Corinthians x Athletico-PR: onde assistir às quartas da Copa do Brasil

Um dia após a Data Fifa, Corinthians e Athletico-PR duelam pela volta das quartas de final da Copa do Brasil às 21h30 desta quarta-feira (10/9). A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

Na partida de ida, na Ligga Arena, o Corinthians venceu por 1 x 0, fora de casa, e chega como favorito para uma possível classificação à semifinal.

Leia também

Possíveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão).

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Felipinho, Dudu e Zapelli (Patrick); Leozinho (Luiz Fernando), Mendoza e Viveros.

Onde assistir?

A partida entre Corinthians e Athletico-PR terá transmissão da Globo, Premiere, Sportv e Amazon Prime.