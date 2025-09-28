Corinthians x Flamengo: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Corinthians e Flamengo fecham a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (28/9). As equipes se enfrentam às 20h30, na Neo Química Arena, casa do Timão.

Com 51 pontos, o Flamengo é o líder do Brasileirão e precisa da vitória para aumentar a vantagem na ponta. Já o Corinthians é o 12° colocado, com 29 pontos, e quer vencer para se aproximar da parte de cima da tabela.

Confira as prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon (Raniele), Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão (Vitinho) e Yuri Alberto.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Viña (Alex Sandro); De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Plata, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro.

Onde assistir

O duelo entre Corinthians e Flamengo, pela 25ª rodada do brasileirão, terá transmissão em TV abera (Record), pay-per-view (Premiere) e YouTube (Cazé TV).