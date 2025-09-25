25/09/2025
Coronel Ulysses desponta como um dos favoritos em pesquisa para o Senado; confira

Com a corrida eleitoral se aproximando, o quadro atual indica que a disputa pelo Senado no Acre será uma das mais competitivas dos últimos anos

Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, que ouviu 1.505 eleitores do Acre, revela que o deputado federal Coronel Ulysses (UNIÃO/AC) figura entre os candidatos mais lembrados na corrida para o Senado em 2026. No cenário estimulado com Gladson na liderança, deputado Coronel Ulysses aparece com 17,5% ao lado de nomes de peso da política acreana, mesmo sem ter anunciado candidatura ao Senado.

Coronel Ulysses. Foto: ContilNet

De acordo com o levantamento, num cenário sem Gladosn na disputa, o senador Márcio Bittar lidera com 29,7% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Jorge Viana (26,4%), Coronel Ulysses (25,8%), Mara Rocha (25,5%) demonstrando uma disputa bastante acirrada. Outros nomes citados foram Jéssica Sales (25,2%), Dr. Eduardo Velloso (20,4%) e Petecão (14,0%). O índice de indecisos ou sem opinião é de 5,3%, enquanto 5,7% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou nenhum.

Com a corrida eleitoral se aproximando, o quadro atual indica que a disputa pelo Senado no Acre será uma das mais competitivas dos últimos anos, reunindo nomes históricos e novas lideranças em ascensão.

