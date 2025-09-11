Coronel Ulysses garante transporte e escoamento da produção para famílias ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) segue firme no compromisso de levar melhorias reais às comunidades mais distantes do Acre. Nesta quinta-feira, o parlamentar empenhou quase R$ 500 mil destinados à compra de barcos e motores, equipamentos que vão atender famílias de comunidades rurais e ribeirinhas do município de Marechal Thaumaturgo.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, garantir escoamento da produção e melhorar a mobilidade de trabalhadores e estudantes que dependem diariamente do transporte fluvial.

“Marechal Thaumaturgo é um dos municípios mais isolados do Acre. O barco, para essas famílias, não é luxo: é sobrevivência. Esse recurso vai ajudar no transporte de pessoas, produtos e na vida de quem vive do trabalho no campo e às margens dos rios. Esse é o nosso compromisso: transformar a realidade das comunidades que mais precisam”, destacou Coronel Ulysses.

Com mais essa conquista, o deputado reforça sua atuação em defesa da população do interior, mostrando que seu mandato é voltado para resultados concretos.