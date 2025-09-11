11/09/2025
Universo POP
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo

Coronel Ulysses garante transporte e escoamento da produção para famílias ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

 

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) segue firme no compromisso de levar melhorias reais às comunidades mais distantes do Acre. Nesta quinta-feira, o parlamentar empenhou quase R$ 500 mil destinados à compra de barcos e motores, equipamentos que vão atender famílias de comunidades rurais e ribeirinhas do município de Marechal Thaumaturgo.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, garantir escoamento da produção e melhorar a mobilidade de trabalhadores e estudantes que dependem diariamente do transporte fluvial.

“Marechal Thaumaturgo é um dos municípios mais isolados do Acre. O barco, para essas famílias, não é luxo: é sobrevivência. Esse recurso vai ajudar no transporte de pessoas, produtos e na vida de quem vive do trabalho no campo e às margens dos rios. Esse é o nosso compromisso: transformar a realidade das comunidades que mais precisam”, destacou Coronel Ulysses.

Com mais essa conquista, o deputado reforça sua atuação em defesa da população do interior, mostrando que seu mandato é voltado para resultados concretos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost