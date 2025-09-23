Coronel Ulysses lidera debate pelo porte de armas e valorização dos vigilantes no Brasil

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) participou nesta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de uma Audiência Pública em defesa da segurança privada. Na condição de Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Privada na Câmara dos Deputados, o parlamentar reforçou seu compromisso com a categoria e destacou a importância de avançar em pautas históricas, em especial o porte de armas para vigilantes.

Durante o encontro, Coronel Ulysses afirmou que os vigilantes são profissionais que arriscam suas vidas diariamente e precisam de melhores condições de trabalho, segurança jurídica e reconhecimento.

“Quem protege a sociedade merece respeito e condições de trabalho à altura. Como deputado, atuo para valorizar a segurança privada, ampliar direitos e reconhecer o papel essencial dos vigilantes. Defender vocês é defender todos nós”, declarou o parlamentar.

Propostas de Ulysses para os vigilantes:

•PL 11217/23 (Autor): garante porte de arma de fogo para vigilantes de segurança privada e transporte de valores.

•PL 3655/24 (Relator): cria a Lei Orgânica da Segurança Privada para fortalecer o setor.

•PL 5668/23 (Relator): regulamenta o monitoramento remoto de alarmes, ampliando mercado e condições do setor.

•PL 3906/23 (Coautor): autoriza atuação armada de vigilantes em escolas e instituições.

•PL 5732/2023 (Autor): garante adicional de periculosidade para vigilantes e seguranças privados.

Além disso, Coronel Ulysses destinou emenda para aquisição de van para o Sindicato dos Vigilantes do Acre, fortalecendo a estrutura de trabalho e deslocamento da categoria.

Com uma atuação firme e constante, o deputado segue se consolidando como a principal voz em defesa da segurança privada no Congresso Nacional.