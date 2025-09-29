29/09/2025
Coronel Ulysses reforça valorização dos policiais penais em sessão solene no Acre

Deputado federal reforça compromisso com a valorização da categoria durante solenidade

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil/AC) participou nesta segunda-feira (29) de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Policial Penal, realizada na Assembleia Legislativa do Acre. A solenidade reuniu autoridades, servidores e familiares, e foi marcada por reflexões sobre os desafios e avanços da categoria.

Em seu discurso, Coronel Ulysses destacou a importância da profissão para o fortalecimento do sistema de segurança pública e defendeu medidas urgentes de valorização.

Coronel Ulysses participa de sessão solene na Aleac em homenagem ao Dia do Policial Penal/Foto: Ascom

“O policial penal é peça fundamental na engrenagem da segurança pública. Reconhecer sua atuação é reconhecer que sem eles não existe sistema prisional que funcione. Precisamos garantir dignidade, melhores condições de trabalho e o devido respeito a esses profissionais.

Evento reúne autoridades, servidores e familiares para celebrar o trabalho dos policiais penais/Foto: Ascom

Não basta o título, é preciso que venham também as condições de trabalho e o respaldo necessário para que cada policial penal exerça sua função com segurança e orgulho”, afirmou.

 

Com forte atuação na defesa da segurança pública, Coronel Ulysses reafirmou seu compromisso com a categoria em nível estadual e nacional, reforçando que seguirá cobrando medidas que garantam valorização, estrutura e respeito aos policiais penais do Acre.

