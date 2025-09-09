Coronel Ulysses: único deputado do Acre na linha de frente da PEC da Segurança Pública

O fortalecimento da segurança no Brasil entrou em nova fase com a instalação da comissão especial que analisa a PEC da Segurança Pública (PEC 18/2025). E o Acre terá uma voz firme nesse debate: o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) foi escolhido para estar na linha de frente, tornando-se o único parlamentar acreano a integrar o colegiado.

É o único parlamentar do Acre como membro dessa comissão o que reforça que ele vem se consolidando como uma voz da segurança tanto na câmara como no estado.

A proposta, conhecida como PEC da Segurança Pública, busca redesenhar o sistema de proteção no país, consolidando competências da União, Estados e Municípios, ampliando a atuação das polícias e incluindo definitivamente as guardas municipais como parte do sistema de segurança.

Para o deputado Coronel Ulysses, a presença na comissão reforça seu compromisso histórico com a causa:

“A segurança pública é prioridade absoluta para o Acre e para o Brasil. Estar como membro titular nesta comissão e o único do Acre, significa garantir que a voz do nosso Estado será ouvida em um dos debates mais importantes da atualidade. O povo acreano pode ter certeza: estarei na linha de frente para defender mudanças que tragam mais eficiência, proteção e respeito a quem está na ponta.”

Com essa atuação, o parlamentar se consolida como a principal referência do Acre no Congresso Nacional quando o assunto é segurança pública, reforçando sua trajetória como militar e agora como legislador.