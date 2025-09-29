Corpo de acreano afogado em Fortaleza do Abunã é localizado; familiares pedem ajuda

O corpo de Josué Farias da Silva, de 48 anos, morador de Rio Branco (AC) e que morreu afogado no balneário de Fortaleza do Abunã, distrito de Porto Velho (RO), foi localizado nesta segunda-feira (29) pelo Corpo de Bombeiros.

Josué havia desaparecido após um passeio de lazer acompanhado de dois amigos. A área onde ocorreu o afogamento é conhecida pela forte correnteza e pedras submersas, o que aumenta os riscos para banhistas.

Segundo informações da família, será necessário apoio para transportar o corpo de Rondônia até Rio Branco. Para auxiliar, foi disponibilizada a seguinte chave Pix em nome de Carolina Farias Cardoso: 68981223461.

O caso reforça a importância de cuidados em locais com correntezas e águas profundas, além da atenção durante atividades de lazer em balneários da região Norte.