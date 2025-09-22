Corpo de JP Mantovani é velado em São Paulo e será enterrado hoje

O velório do modelo e influenciador JP Mantovani acontece nesta segunda-feira (22/9), a partir das 9h, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. O sepultamento acontece na sequência, às 13h.

JP Mantovani

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani mostrou registros de moto horas antes de acidente; veja

JP Mantovani

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

jP Mantovani

A morte de JP Mantovani deixou familiares, amigos e fãs profundamente abalados. Segundo apurado pelo Metrópoles, a família optou por realizar um velório restrito apenas aos mais próximos, em um momento de intimidade e respeito à memória do apresentador e modelo.

O modelo João Paulo Mantovani, mais conhecido como JP Mantovani, morreu nesse domingo (21/9) após um acidente de morto em São Paulo. Ele teria caído de uma motocicleta após colisão com um caminhão de limpeza urbana, segundo o boletim de ocorrência. A polícia segue apurando detalhes do acidente.

O acidente ocorreu por volta das 1h da manhã quando o caminhão de limpeza urbana estava estacionado para realizar um serviço de desentupimento.

De acordo com o motorista, JP teria tentado desviar de outro caminhão em trânsito e perdeu o controle da motocicleta. Ele teria colidido com o caminhão de limpeza na sequência. JP teria caído inconsciente na pista, segundo relatos. A morte dele foi decretada ainda no local.

Linha de investigação

O caso foi registrado com homicídio culposo e está sendo investigado pelo 14° Distrito Policial de Pinheiros. Entre as linhas de investigação estaria também a possibilidade de que JP Mantovani teria sido atingido por outro veículo após após a queda, mediante as lesões no corpo do modelo.

Em nota, a prefeitura confirmou que o local onde o acidente ocorreu fazia parte do cronograma do caminhão de limpeza no dia 20 de setembro. O procedimento de desentupimento do equipamento de sucção na via, que ocorria na noite do acidente, dura entre 3 e 5 minutos.

Além disso, o caminhão precisa sinalizar o procedimento por meio de “um pisca alerta, dois giroflex e um painel de seta indicativa de troca de faixa, que permanece ligada enquanto o veículo estiver prestando serviço”. A polícia não divulgou qual era a sinalização do caminhão na ocasião.

O motorista do caminhão que colidiu com a motocicleta de JP Mantovani realizou o teste do bafômetro logo após o acidente e o resultado foi negativo para ingestão de álcool, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).