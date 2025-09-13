Corpo de pianista do Brasil é identificado na Argentina 49 anos depois

O corpo do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior foi identificado pela Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), conforme informações divulgadas neste sábado (13/9). O artista brasileiro desapareceu em 18 de março de 1976, depois de deixar o Hotel Normandie, na região central de Buenos Aires.

Ainda conforme informações da EAAF, o pianista foi identificado por meio das impressões digitais. Apesar disso, o corpo dele não foi recuperado, mas sabe-se que ele foi enterrado no cemitério de Benavídez, na capital portenha.

Tenório Júnior, que na época tinha 35 anos, chegou a Buenos Aires para acompanhar a banda de Vinícius de Moraes e Toquinho para uma turnê. O desaparecimento do pianista brasileiro aconteceu poucos dias antes do golpe militar que derrubou a presidente Isabelita Perón.

Segundo o governo argentino, dois dias depois do desaparecimento do pianista, o corpo de um homem foi encontrado em um terreno baldio na Rua Belgrano, no bairro Tigre. Com isso, deu-se início a um processo de identificação, com o recolhimento das impressões digitais e a autópsia. Apesar disso, o corpo foi enterrado como “não identificado” no cemitério de Benavídez.

Leia também

Retomda da investigação

Anos depois, a Procuradoria de Crimes Contra a Humanidade começou uma investigação de processos judiciais iniciados na província de Buenos Aires, entre 1975-1983. Essas ações envolvem cadáveres encontrados em vias públicas e que não foram identificados, com o objetivo de enumerar os assassinados pelo governo da Argentina, na época.

Na sequência, a Câmara Federal de Recurso Criminal e Correcional da Capital Federal ordenou a comparação das impressões digitais do dossiê de 1976 com as de Tenório Júnior, arquivadas no Brasil.

A identidade do pianista brasileiro foi confirmada. A família dele no Brasil foi notificada pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e pelo procurador Ivan Marx, conselheiro da Comissão.

Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade, no Brasil, iniciou uma investigação para tentar localizar o corpo do músico, a pedido da família dele. Tenório Júnior deixou a esposa Carmen Cerqueira, então grávida de oito meses, e outros quatro filhos.