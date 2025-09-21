Corpo de vendedora desaparecida há dois meses é achado por pescadores

As buscas pelo corpo de Lusiane Ribeiro Borges (foto em destaque), de 27 anos, chegaram ao fim no final da tarde desse sábado (20/9). A vendedora de roupas, vítima de feminicídio, foi localizada no rio Correntes, em Santa Cecília (SC), após um mês de desaparecimento.

Segundo a Polícia Civil, pescadores avistaram um volume suspeito enrolado em um cobertor boiando nas águas e acionaram as autoridades. O corpo emergiu depois que pedras usadas para mantê-lo submerso se desprenderam.

O local já havia sido indicado como ponto principal nas buscas conduzidas pela Polícia Civil com apoio da PM, do Corpo de Bombeiros e do GORSC. Contudo, em tentativas anteriores, a profundidade impediu a localização.

Após a confirmação de identidade, o Corpo de Bombeiros realizou a remoção e a Polícia Científica foi acionada para os exames periciais. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que segue preso.

Feminicídio em apuração

Lusiane foi vista pela última vez na noite de 31 de julho, voltando do trabalho para casa. No decorrer das investigações, a Polícia Civil encontrou vestígios de sangue humano na residência, no carro e nas roupas do suspeito. O homem permaneceu em silêncio durante os depoimentos, e o celular e o veículo dele foram apreendidos para perícia.

A vítima trabalhava em uma loja de roupas de Santa Cecília e havia começado recentemente os estudos para a faculdade. O caso segue em investigação para esclarecer todos os detalhes da morte.

