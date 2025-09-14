Corpo é encontrado com sinais de violência na divisa Acre-Rondônia

Na manhã deste sábado, um corpo de um homem com idade estimada entre 30 e 35 anos foi descoberto no km 9 do Ramal Jequitibá, próximo à BR-364, na região de Ponta do Abunã, fronteira entre Acre e Rondônia. A vítima, que não foi identificada, apresentava múltiplos ferimentos de arma de fogo na cabeça.

O corpo foi encontrado em uma área de mata utilizada por caçadores, com a calça abaixada, o que levou as autoridades a investigarem a possibilidade de violência sexual. A Polícia Militar de Rondônia foi acionada e constatou, além dos disparos, sinais de agressão física. A posição do corpo sugere que o local pode ter sido usado apenas para a desova.

Moradores da região relataram ter ouvido tiros durante a noite, o que é relativamente comum devido à atividade de caça na área. No entanto, a descoberta do corpo gerou grande preocupação na comunidade.

A Polícia Civil do Distrito de Extrema assumiu a investigação e está trabalhando para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para exames adicionais.

A polícia solicita que qualquer pessoa com informações sobre a identidade da vítima ou sobre o crime entre em contato com a 9ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito de Extrema.