Corra: você tem menos de 48h para resgatar dois jogos grátis na Epic Games!

Se você é fã de jogos grátis, atenção: a Epic Games Store está oferecendo dois títulos para PC e celular sem nenhum custo, mas apenas até o meio-dia da próxima quinta-feira (4/9). Depois de resgatados, os games ficam para sempre na sua conta.

Os títulos da vez são:

Machinarium — disponível de graça para PC e celular até 4/9;

Make Way — disponível de graça para PC até 4/9.

O processo é simples: basta acessar a Epic Games Store pelo computador ou pelo aplicativo mobile (Android no mundo todo e iOS apenas na União Europeia), fazer login e clicar em “Obter”.

O que esperar de Machinarium?

Clássico indie point-and-click, Machinarium coloca o jogador no controle do simpático robô Josef em sua missão para salvar a namorada Berta, sequestrada por uma gangue.

Ambientação em uma cidade robótica feita à mão;

Quebra-cabeças lógicos, minijogos e desafios de exploração;

Trilha sonora original de Floex;

Narrativa contada sem diálogos, apenas com símbolos e imagens.

Com nota 4,5/5 na Epic Store, é perfeito para quem gosta de puzzles criativos e atmosfera relaxante.

O que esperar de Make Way?

Make Way é um game de corrida top-down que mistura velocidade, caos e criatividade.

Corridas para até seis jogadores, com multiplayer local e online cross-platform;

Criação de pistas com loops, cruzamentos de trem, gangorras e armadilhas;

Armas e power-ups malucos para atrapalhar os adversários;

Personalização de veículos e desbloqueio de novas peças de pista.

O jogo tem média 4,7/5 entre os usuários da Epic e é ideal para jogar com amigos.

Próximos jogos grátis

Assim que a promoção atual terminar, no dia 4 de setembro, a Epic Games liberará mais dois títulos sem custo:

The Battle of Polytopia — jogo de estratégia em turnos com civilizações;

Monument Valley — aclamado puzzle visual com ilusões de ótica.

Ambos ficarão grátis por uma semana.

📌 Fonte: Epic Games Store

✍️ Redigido por ContilNet