Corra: você tem menos de 48h para resgatar dois jogos grátis na Epic Games!

Machinarium e Make Way estão disponíveis sem custo até 4 de setembro; veja como garantir e conhecer os próximos títulos grátis

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Se você é fã de jogos grátis, atenção: a Epic Games Store está oferecendo dois títulos para PC e celular sem nenhum custo, mas apenas até o meio-dia da próxima quinta-feira (4/9). Depois de resgatados, os games ficam para sempre na sua conta.

Reprodução

Os títulos da vez são:

  • Machinarium — disponível de graça para PC e celular até 4/9;

  • Make Way — disponível de graça para PC até 4/9.

O processo é simples: basta acessar a Epic Games Store pelo computador ou pelo aplicativo mobile (Android no mundo todo e iOS apenas na União Europeia), fazer login e clicar em “Obter”.

O que esperar de Machinarium?

Clássico indie point-and-click, Machinarium coloca o jogador no controle do simpático robô Josef em sua missão para salvar a namorada Berta, sequestrada por uma gangue.

  • Ambientação em uma cidade robótica feita à mão;

  • Quebra-cabeças lógicos, minijogos e desafios de exploração;

  • Trilha sonora original de Floex;

  • Narrativa contada sem diálogos, apenas com símbolos e imagens.

Com nota 4,5/5 na Epic Store, é perfeito para quem gosta de puzzles criativos e atmosfera relaxante.

O que esperar de Make Way?

Make Way é um game de corrida top-down que mistura velocidade, caos e criatividade.

  • Corridas para até seis jogadores, com multiplayer local e online cross-platform;

  • Criação de pistas com loops, cruzamentos de trem, gangorras e armadilhas;

  • Armas e power-ups malucos para atrapalhar os adversários;

  • Personalização de veículos e desbloqueio de novas peças de pista.

O jogo tem média 4,7/5 entre os usuários da Epic e é ideal para jogar com amigos.

Próximos jogos grátis

Assim que a promoção atual terminar, no dia 4 de setembro, a Epic Games liberará mais dois títulos sem custo:

  • The Battle of Polytopia — jogo de estratégia em turnos com civilizações;

  • Monument Valley — aclamado puzzle visual com ilusões de ótica.

Ambos ficarão grátis por uma semana.

📌 Fonte: Epic Games Store
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.