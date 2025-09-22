Cosan desaba na Bolsa após anunciar emissão de R$ 10 bilhões em ações

As ações da Cosan e da Raízen, ambas empresas lideradas pelo bilionário Rubens Ometto (foto em destaque), despencaram na Bolsa brasileira (B3) nesta segunda-feira (22/9). No início da tarde, às 13h30, os papéis da Cosan estavam no topo das quedas no Ibovespa, o principal índice da B3, com baixa de 22,93%. O segundo lugar no ranking de maiores reduções era ocupado pela Raízen, com desvalorização de 10,08%.

Os papéis da Cosan começaram a ser negociados às 10h18, após o início do pregão, que ocorre às 10 horas. Eles chegaram a baixar 24%. Pouco depois, entraram em leilão. Esse mecanismo é usado pela Bolsa para atenuar a volatilidade nas negociações. Ele permite que a B3 registre todas as ofertas e só as finalize quando encontra preços correspondentes entre compradores e vendedores.

O baque dos papéis na B3 ocorreu depois que o Grupo Cosan informou, por meio de fato relevante divulgado ao mercado no domingo (21/9), que fechou um acordo com o banco BTG Pactual e com o fundo Perfin Infra, para levantar até R$ 10 bilhões com a emissão de novas ações. Elas devem ocorrer em duas operações.

Os recursos serão usados para reduzir a alavancagem, informou a companhia, que terminou o segundo trimestre deste ano com dívida líquida de R$ 17,5 bilhões.

Participações

O BTG, do bilionário André Esteves, vai investir R$ 4,5 bilhões na companhia controlada por Ometto, cuja holding familiar (um “family office”) investirá R$ 750 milhões na operação. O banco entrará num bloco de controle do qual também fará parte o Perfin, que participará com R$ 2 bilhões.

A primeira leva de vendas abrangerá 1,45 bilhão de ações ordinárias (com direito a voto em assembleias), com a possibilidade de acréscimo de 25%. Os investidores-âncora comprometeram-se a comprar toda a quantidade mínima prevista, garantindo um valor de R$ 7,25 bilhões, a R$ 5 por ação.

A segunda oferta vai incluir até 550 milhões de ações ordinárias, sem contar as subscritas na primeira. O preço por ação será o mesmo da primeira oferta e não haverá período de lock-up. Isso quer dizer que as ações emitidas nessa fase poderão ser vendidas imediatamente pelos investidores.

Grupo Cosan

O Grupo Cosan atua nos setores de agronegócio, energia, óleo e gás, e logística por meio de empresas como a Raízen e a Rumo. A Raízen, joint-venture entre a Cosan e a Shell, possui mais de 60 terminais de distribuição, produzindo mais de 1,9 bilhões de litros de etanol e 4,2 milhões de toneladas de açúcar por ano. A empresa tem uma rede formada por 4,7 mil postos de combustível com as marcas Shell e 720 lojas de conveniência.