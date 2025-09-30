Cota exclusiva de vaga na São Silvestre entra na mira do Procon e MPSP

A Urbia, concessionária responsável pelo Parque Ibirapuera, e a organização da São Silvestre entraram na mira do Procon-SP e do Ministério Público de São Paulo (MPSP) ao oferecerem a chance de se inscrever para a prova do dia 31 de dezembro a quem se tornar ou já for aluno da Corre no Ibira. O “atalho” surgiu logo após as 50 mil vagas para a corrida se esgotarem em 6 horas na última quinta-feira (25/9), data de abertura das inscrições.

Em postagem no Instagram, a Corre no Ibira, da Urbia, anunciou que basta se tornar aluno da assessoria para ter acesso à inscrição e vaga garantida na histórica 100ª edição da corrida de rua mais tradicional de São Paulo. A postagem não divulgou se havia qualquer limite de vagas.

Postagem da assessoria Corre no Ibira

Embora alguns tenham manifestado interesse em se matricular, de olho na vaga na São Silvestre, a maioria dos corredores criticou a atitude da concessionária. “Maracutaia”, “espertalhões”, “grande sacanagem”, “máfia das inscrições” e emojis com cara de palhaço foram algumas das reações daqueles que se indignaram, em comentários na própria postagem.

O Procon-SP deverá pedir informações à Urbia e à organização da prova sobre o processo de inscrições da São Silvestre.

Segundo o Procon, as regras para participação de uma prova esportiva que envolve inscrição devem ser fornecidas de forma objetiva e transparente, incluindo todas as informações referentes ao evento, como datas, horários, locais, condições, necessidade de uso de camiseta e identificação, preços e formas de pagamento. Tais informações devem ser oferecidas previamente ao início das inscrições.

“As condições devem ser garantidas igualmente a todos os interessados, sem que haja a necessidade de vincular a inscrição à contratação de algum tipo de serviço ou à compra de algum produto, considerando que especificamente o kit e eventuais outros itens para identificação do atleta podem ter características individualizadas”, disse o Procon, em nota.

Questionado pelo Metrópoles, o promotor do Patrimônio Público e Social Silvio Marques disse que investigará a cota exclusiva de inscrições para a São Silvestre no âmbito da ação que trata da concessão do Ibirapuera. A Urbia já é alvo de investigação que vai do aumento nos preços de produtos vendidos no parque à cobrança de taxas de assessorias esportivas, entre outros.

Reações negativas

As reações negativas surgiram na própria postagem. “Como assim, para qualquer novo aluno, sem limite? Quantas inscrições comprou? Explique melhor isso aí. Está pegando muito mal, Corre no Ibira”, diz uma pessoa. “Realmente, muito estranho. Acho que vale um esclarecimento para que não sobrem dúvidas já que as vagas acabaram em poucas horas e muita gente foi chutada da fila”, responde outra.

“Olha aí aonde foram parar as vagas. Piada isso, cabe denúncia”, afirma outra pessoa.

Outros corredores também demonstraram a intenção de se matricular na assessoria esportiva da Urbia de olho na vaga na São Silvestre, mas já questionando se há ou não necessidade de permanecer posteriormente.

“Maracutaia”, “não pegou bem”, “estranho”, “grande sacanagem”, “máfia da inscrição”, “espertalhões” e emojis de cara de palhaço foram algumas das respostas à postagem da Corre no Ibira, da Urbia.

De forma geral, assessorias esportivas e agências de turismo contam com uma cota com determinado número restrito de vagas em corridas. O que chamou a atenção dos corredores desta vez é que a Corre no Ibira garante no Instagram vaga para qualquer um que queira participar da São Silvestre, sem um limite de inscritos, desde que seja ou se torne seu aluno.

A assessoria esportiva da concessionária que toma conta do Ibirapuera custa a partir de R$ 199 mensais no plano básico anual, com direito a 30% de desconto no estacionamento e uso de lockers e chuveiro no parque, entre outros benefícios.

Recentemente, a Urbia entrou em conflito com outras assessorias que usam o Ibirapuera ao cobrar delas uma taxa de utilização por aluno. O caso foi parar no Ministério Público de São Paulo. Na sequência, a concessionária lançou a sua própria assessoria, tendo a estrutura exclusiva no parque como um dos atrativos.

Problemas nas inscrições

Na última quinta, a abertura da 100ª e, por isso mesmo, histórica edição da São Silvestre causou polêmica entre corredores.

Foi criada uma sala de espera a partir das 9h, por meio da qual os interessados seriam direcionados para uma fila virtual, às 10h, que organizaria a prioridade para compra. Não deu certo.

Parte dos interessados conseguiu fazer a inscrição diretamente pelo app da empresa responsável pelas vendas, sem a necessidade de encarar a fila. Entre corredores, passou a ser aventada a possibilidade de que, da próxima vez, as vagas sejam distribuídas por sorteio, como já ocorre em outras grandes provas ao redor do mundo. As inscrições da São Silvestre custaram neste ano a partir de R$ 319,90.

A São Silvestre é realizada ao longo de 15 km de ruas e avenidas de São Paulo, em 31 de dezembro de cada ano, com largada e chegada na Avenida Paulista, tendo a primeira edição ocorrido em 1925. Desde então, os corredores só não tomaram as ruas em 2020, o primeiro ano da pandemia de coronavírus no Brasil. Diferentemente do que muitos acreditam, não se trata de uma maratona (prova que tem 42.195 metros).

O que dizem os responsáveis

A organização da São Silvestre, disse, em nota, que “a Urbia, por meio da assessoria Corre no Ibira e em parceria com a organização da São Silvestre, garantiu antecipadamente um pacote com 175 vagas para a centésima edição da prova, procedimento feito em total legitimidade com o regulamento geral. O acordo segue prática de mercado segundo a qual porcentagem da carga total de inscrições se destina a assessorias esportivas, agências de turismo e outros órgãos similares. No caso da São Silvestre, cerca de 12% do total de inscrições foram abertos a tais segmentos”.

“Devido à altíssima procura, a plataforma de ingressos oficial do evento passou por instabilidade desde a abertura da fila, o que prejudicou sobremaneira a experiência dos interessados. A organização da prova reforça que trabalhou incessantemente para solucionar tais questões técnicas e pede desculpas pelos inconvenientes gerados”, completa a nota enviada ao Metrópoles.

Já a Urbia, informou, também em nota, que é apoiadora oficial da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. “Como parte da parceria, a EXPO São Silvestre será realizada no Pavilhão de Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera. Do total de inscrições destinadas a pessoas jurídicas pela organização do evento, a Urbia adquiriu 175 ingressos que serão disponibilizados aos alunos do programa Corre no Ibira, pelo mesmo valor aplicado ao público geral. O Corre no Ibira reúne corredores de diferentes níveis, de iniciantes a atletas de alto rendimento, e os alunos terão acesso aos ingressos para a corrida enquanto houver disponibilidade”.

“Além do benefício com a compra dos referidos ingressos os participantes contam com benefícios como uso gratuito de vestiários com chuveiros e lockers, postos de hidratação e carbogel, apoio em provas oficiais e desconto de 30% no estacionamento dos portões 3 e 4 do parque, de segunda a sexta-feira, das 5h às 12h”, finaliza a empresa.