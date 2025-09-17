CPF passa a ser o número oficial do Cartão SUS em todo o país

Medida simplifica atendimentos e elimina números duplicados no sistema

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo federal anunciou uma mudança histórica no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir desta segunda-feira (17), o CPF passa a ser o número-chave do sistema, substituindo os antigos cadastros múltiplos que muitas vezes geravam confusão entre os usuários.

Com a novidade, os cartões nacionais do SUS já serão emitidos trazendo o CPF como identificação principal. Para quem já possui um número do Cartão SUS, não há motivo de preocupação: os cadastros anteriores foram automaticamente vinculados ao documento. Dessa forma, não será mais necessário memorizar diferentes números para ter acesso aos serviços de saúde.

Medida simplifica atendimentos e elimina números duplicados no sistema/Foto: Reprodução

Na prática, ao chegar em qualquer unidade de atendimento, o cidadão deverá informar apenas o CPF para ser identificado no sistema. A medida busca simplificar o processo, reduzir falhas de registro e garantir mais eficiência nos atendimentos.

Segundo o governo Lula, a iniciativa faz parte de uma transformação tecnológica dentro do SUS, que tem como objetivo fortalecer a rede pública de saúde e oferecer um atendimento mais ágil, seguro e integrado à população.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost