CPF passa a ser o número oficial do Cartão SUS em todo o país

O governo federal anunciou uma mudança histórica no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir desta segunda-feira (17), o CPF passa a ser o número-chave do sistema, substituindo os antigos cadastros múltiplos que muitas vezes geravam confusão entre os usuários.

Com a novidade, os cartões nacionais do SUS já serão emitidos trazendo o CPF como identificação principal. Para quem já possui um número do Cartão SUS, não há motivo de preocupação: os cadastros anteriores foram automaticamente vinculados ao documento. Dessa forma, não será mais necessário memorizar diferentes números para ter acesso aos serviços de saúde.

Na prática, ao chegar em qualquer unidade de atendimento, o cidadão deverá informar apenas o CPF para ser identificado no sistema. A medida busca simplificar o processo, reduzir falhas de registro e garantir mais eficiência nos atendimentos.

Segundo o governo Lula, a iniciativa faz parte de uma transformação tecnológica dentro do SUS, que tem como objetivo fortalecer a rede pública de saúde e oferecer um atendimento mais ágil, seguro e integrado à população.