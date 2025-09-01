CPMI discorda de parecer e vai atrás de idas do Careca do INSS ao Senado

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CMPI) do INSS se mostrou contrária ao parecer do Senado que mantém o sigilo sobre as entradas do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, na Casa. Conforme revelado pela coluna, o Senado afirmou que as informações são de “caráter pessoal”, o que significa que os dados são considerados sigilosos por até 100 anos.

Agora, a CPMI decidiu pautar para próxima quinta-feira (4/9) os requerimentos sobre esse assunto.

O gesto é uma reação da cúpula da CPMI, de parlamentares da base e da oposição que discordam do parecer da Advocacia do Senado Federal. O órgão consultivo afirmou, no último dia 28, ser inconstitucional “requisitar informações de acesso de pessoas a gabinetes parlamentares”, consolidando a resposta enviada à coluna ainda em julho.

Por outro lado, não vê problemas quanto ao fornecimento de informações de quantas vezes uma determinada pessoa acessou os prédios do Congresso Nacional. O documento é assinado pelo advogado do Senado Marcelo Cheli de Lima.

Na prática, mesmo com os requerimentos eventualmente aprovados, os parlamentares do colegiado já dão como certo que o Senado irá negar acesso às informações sobre quem o Careca do INSS visitou. Dessa forma, integrantes da CPMI defendem que o tema seja judicializado para que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida.