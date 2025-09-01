CPMI do INSS: parlamentares batem boca e precisam ser separadas. Vídeo

A senadora Leila Barros (PDT-DF) e a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MS) bateram boca e chegaram a ficar cara a cara durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga desvios no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), nesta segunda-feira (1/9).

O desentendimento começou depois de o colegiado aprovar requerimentos de pedidos de prisão preventiva para 21 suspeitos de integrarem o esquema. Tanto a oposição quanto a base do governo votaram favoravelmente aos pedidos.

Nas imagens da sessão, Leila afirma “votamos”, enquanto a deputada bolsonarista retruca. A discussão vai escalando e a senadora levanta do lugar e se inclina em direção à deputada, que salta do seu lugar, e ambas continuam brigando.

Confira:

A discussão em outro ângulo:

Segundo a equipe da deputada, a discussão começou, porque a senadora que integra a base do governo teria ficado incomodada com a deputada comemorando a aprovação dos requerimentos. Leila Barros, por outro lado, disse que a deputada bolsonarista foi desrespeitosa com ela e que não iria ficar calada.

A briga foi separada por outros integrantes da comissão. O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), pediu calma e que ambas retornassem aos seus lugares. O senador mineiro se recusou a suspender a sessão. “Não vamos suspender, estamos entre parlamentares, há um decoro”, declarou. A sessão seguiu adiante.