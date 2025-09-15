CPMI fará sessão extra para convocar familiares do “Careca do INSS”

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta segunda-feira (15/9) que pretende convocar familiares do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

Segundo o parlamentar, as convocações seriam feitas em sessão extra da CPMI nessa terça-feira (16/9). O lobista estava previsto para depor na comissão nesta segunda, mas avisou pela manhã que não compareceria. Decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), dada do sábado (13/9), tornou a presença do “Careca do INSS” facultativa, e ele poderia optar por participar ou não.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril deste ano e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Entre os convocados pela CPMI do INSS, estão Tânia Carvalho dos Santos, esposa de Antônio Carlos, e seu filho Romeu Carvalho Antunes, ambos apontados como envolvidos no esquema de fraudes em descontos associativos do INSS.

A lista inclui, ainda, Cecília Montalvão, esposa e sócia de Maurício Camisotti, investigado e preso por suspeita de envolvimento no esquema, o empresário Milton Salvador de Almeida Júnior e o advogado Nelson Williams.

“A esposa de Antônio Carlos, a Tânia Carvalho dos Santos, é sócia dele em várias empresas, não estava inicialmente sendo convocada, mas, diante da recusa [dele] em vir, tanto ela, quanto o filho, passarão a ser ouvidos obrigatoriamente pela CPMI”, declarou Viana.