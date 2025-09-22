CPMI ouve sócio e “carregador de mala” do Careca do INSS nesta segunda

Rubens Oliveira Costa, um dos sócios de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, presta depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira (22/9), às 16h. Ele vai na condição de convocado, ou seja, é obrigado a comparecer ao colegiado. Ele é classificado como testemunha, e não como investigado.

No entanto, o “carregador de mala” do Careca do INSS está sob habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), isto é, ele não tem obrigação de responder às perguntas feitas pelos deputados e senadores e pode optar pelo silêncio.

Farra do INSS

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do então ministro da Previdência, Carlos Lupi.

De acordo com a investigação da Polícia Federal, Rubens Oliveira Costa é o “carregador de mala” do Careca do INSS. Ele sacou R$ 919,4 mil de empresas de Antonio Antunes, Romeu Antunes e Thaisa Jonasson, companheira do ex-procurador do INSS Virgilio Oliveira Filho, um dos receptores de propina do esquema.

Rubens também aparece como um dos sócios da empresa “Venus Consultoria & Assessoria Empresarial S/A”, juntamente com Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS, que participou de uma reunião com o atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), na sede do Ministério, durante a transição dos governos de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A oitiva estava marcada, a princípio, para a última quinta-feira (18/9). No entanto, o colegiado levou mais de 7 exaustivas horas para interrogar o advogado Nelson Wilians, que não respondeu à maioria das perguntas. Ele repetiu constantemente que “nada” tinha “a ver com as fraudes do INSS”. Outra frase usada frequentemente foi: “Reafirmo que nada tenho a ver com o objeto desta CPMI”.

Parlamentares que integram a comissão foram ouvidos pelo Metrópoles. Eles afirmam que se o sócio do Careca do INSS mantiver a mesma postura que Nelson Wilians, poderá sair como investigado, tendo chegado como testemunha.

Depois da oitiva do advogado, ainda na quinta-feira anterior, a comissão recebeu o contador e um outro sócio de Antonio Carlos Camilo Antunes, Milton Salvador de Almeia Junior. Segundo a PF, ele ingressou em cinco sociedades com movimentações milionárias feitas em um mês -entre junho e julho de 2024. São elas:

ACCA Consultoria Empresarial S/A;

ACDS Call Center Ltda;

Brasilia Consultoria Empresarial S/A;

Camilo Comércio e Serviços Ltda; e

Prospect Consultoria Empresarial Ltda.

Milton Salvador, ou empresas relacionadas a ele, teriam recebido R$ 48,3 milhões de entidades associativas e empresas intermediárias investigadas pela PF. Ele antecedeu Rubens Oliveira na função de assessor financeiro nas empresas citadas e chegaram a trabalhar juntos por alguns meses.