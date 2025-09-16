CR7 é o jogador com mais gols de falta na Champions. Lista surpreende

Maior artilheiro e líder geral de assistências da Champions League, Cristiano Ronaldo detém outros recordes na competição. O português também é o jogador com mais gols de falta na história do torneio.

Cristiano Ronaldo tem 12 tentos no quesito na competição. Ele superou o recorde anterior de Del Piero, que marcou o 11º em 2016, contra o Sporting. Uma ausência sentida entre os cinco primeiros é a de Lionel Messi, que tem cinco gols.

Os jogadores de falta com mais gols na Champions League

Cristiano Ronaldo – 12

Alessandro Del Piero 11

Juninho Pernambucano –10

Rivaldo – 8

David Beckham e Roberto Carlos – 7

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Martin Rose/Bongarts/Getty Images 2 de 7

Stephen Pond – PA Images via Getty Images 3 de 7

Mike Hewitt/Getty Images 4 de 7

A. Beier/FC Bayern via Getty Images 5 de 7

Domenic Aquilina/NurPhoto via Getty Images 6 de 7

Alex Grimm/Bongarts/Getty Images 7 de 7

Alex Grimm/Bongarts/Getty Images