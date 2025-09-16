CR7 é o jogador com mais gols de falta na Champions. Lista surpreende

Escrito por Metrópoles
Maior artilheiro e líder geral de assistências da Champions League, Cristiano Ronaldo detém outros recordes na competição. O português também é o jogador com mais gols de falta na história do torneio.

Cristiano Ronaldo tem 12 tentos no quesito na competição. Ele superou o recorde anterior de Del Piero, que marcou o 11º em 2016, contra o Sporting. Uma ausência sentida entre os cinco primeiros é a de Lionel Messi, que tem cinco gols.

Os jogadores de falta com mais gols na Champions League

  • Cristiano Ronaldo – 12
  • Alessandro Del Piero 11
  • Juninho Pernambucano  –10
  • Rivaldo – 8
  • David Beckham e Roberto Carlos – 7

