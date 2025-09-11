11/09/2025
Universo POP
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores

Cremerj vai investigar morte de mulher após lipoaspiração

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
cremerj-vai-investigar-morte-de-mulher-apos-lipoaspiracao


Logo Agência Brasil

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) realizou fiscalização em uma clínica, em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio. O objetivo é apurar as causas da morte de uma mulher, após procedimento de lipoaspiração e de enxerto nos glúteos, na segunda-feira (8).

O procedimento investigativo é sigiloso, seguindo todos os ritos obrigatórios do Código de processo ético-profissional, informou o Cremerj.

Notícias relacionadas:

A equipe de fiscalização da entidade médica esteve na clínica acompanhada de agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Vigilância Sanitária. Na vistoria, a Polícia Civil encontrou remédios fora do prazo de validade em áreas comuns da clínica e, no centro cirúrgico, usado para procedimentos estéticos.

Os itens apreendidos passarão por perícia técnica. A clínica foi interditada, e duas gerentes foram detidas em flagrante e liberadas após prestarem depoimentos. 

O Cremerj abriu sindicância para apurar as causas da morte da paciente. Segundo o Conselho, a investigação é sigilosa e segue todos os ritos obrigatórios do código de processo ético-profissional.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost