Crespo diz que derrota foi “totalmente merecida” e avalia má fase

Após uma tarde de protestos, o São Paulo foi derrotado por 1 x 0 no Morumbi no duelo diante do Ceará nesta segunda-feira (29/9) em partida que encerrou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar negativo diante do Vozão marcou a quarta derrota consecutiva do time tricolor na temporada. Após o confronto, o técnico Crespo avaliou essa má fase e disse que o resultado foi totalmente merecido.
“Cada jogo tem sua história. Poderíamos jogar melhor, mas é um momento crítico quanto aos sentimentos após a eliminação, nunca é fácil. A gente chutou, criou, claro que com dificuldades… acho que foi merecida a derrota. É um momento que só vamos sair trabalhando e acreditando. Como antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais”, declarou o treinador.
Ceará não vencia há cinco rodadas
O tricolor não vence há três jogos
São Paulo e Ceará empataram o primeiro tempo em 0 x 0
Além da quarta derrota consecutiva, o São Paulo também chegou ao quarto jogo sem marcar gols. A última vez foi na vitória diante do Botafogo, quando Dinneno balançou as redes para o clube paulista.
Eliminados da Libertadores para a LDU e da Copa do Brasil para o Athletico-PR, resta ao São Paulo brigar por uma vaga nas competições continentais dentro do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Crespo ocupa a sétima colocação na tabela de classificação e poderia encostar no Fluminense caso saísse vencedor no duelo desta segunda-feira.
O São Paulo volta a entrar em campo na quinta-feira (02/10) para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, às 19h30.