Crespo enaltece jogadores do São Paulo após vitória: “Uma família”

Após vencer o Botafogo na noite deste domingo (14/9) pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, Crespo, treinador do São Paulo, participou de coletiva de imprensa no Estádio MorumBIS. O comandante do Tricolor Paulista elogiou o elenco.

“Eles são um grupo fantástico, pessoas fantásticas, que se sacrificam um pelo outro. Muito generosos. Hoje tivemos a volta de Tolói, Alisson, Marcos Antônio, Arboleda. Tínhamos o segundo jogo de titular de Dinenno e Tapia pela lesão do Ferreira. E tudo foi suportado pelo grupo”, disse o treinador.

Na sequência, ele comentou sobre a vitória e que o elenco do São Paulo pode ser considerado uma família.

“Essa vitória fala de um grupo forte, que tem vontade de se sacrificar um pelo outro. Para mim, foi mais que uma vitória. Às vezes podemos jogar bem, às vezes nem tanto, mas vamos lutar. Somos como uma família. O Wendell também voltava de lesão e sentiu o adutor durante o jogo, seguiu lutando. É um grupo fantástico”, concluiu.

Com o resultado positivo sobre o Botafogo, o São Paulo encostou de vez na briga pela zona que dá vaga direta na Libertadores, o chamado G6. O Tricolor está em 7º, com 35 pontos conquistados.

A próxima partida do Tricolor será pela competição internacional. Pelas quartas de final da Libertadores, o São Paulo visita a LDU, em Quito, às 19h. A partida acontece na quinta-feira (18/9).