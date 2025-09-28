28/09/2025
Criança autista morre esmagada na própria cama. Pais são investigados

Um casal é investigado pela morte da filha de 10 anos. A criança, que era autista, morreu esmagada pela própria cama. Ela teria ficado horas sozinha, sem a supervisão dos pais, que foram presos.

O caso ocorreu em Minnesota, nos Estados Unidos. A menina foi encontrada dentro de um dos quartos da casa da família, enquanto a mãe tentava reanimá-la com massagem cardíaca. A vítima ficou com a cabeça presa em uma estrutura de metal da cama.

Leia a reportagem completa em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

 

