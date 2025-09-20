Criança baleada durante ataque que matou casal perde um olho e segue em estado grave

A menina de apenas dois anos, ferida durante um ataque criminoso em Epitaciolândia, precisou passar por uma cirurgia delicada no Hospital da Criança, em Rio Branco, nessa sexta-feira (19). O procedimento, chamado enucleação, resultou na retirada do globo ocular atingido, fazendo com que a criança perdesse a visão de um dos olhos.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a paciente permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo acompanhamento multiprofissional e monitoramento constante. O quadro de saúde é considerado grave, porém estável, sem previsão de alta.

O crime ocorreu no dia 11 de setembro, quando Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, e Cristhofer Kenndedy Pontes, de 20, foram mortos a tiros dentro de casa, na Rua Elias Nogueira, bairro da Glória, em Epitaciolândia. Durante o ataque, a filha de Darliane foi atingida no rosto. Inicialmente, ela foi levada ao hospital do município e, no dia seguinte (12), transferida em estado grave para Rio Branco.

Testemunhas relataram que dois homens armados invadiram a residência e efetuaram os disparos. Darliane ainda tentou proteger a filha e correu para fora da casa, mas foi alcançada e morta. Cristhofer tentou se refugiar no banheiro, porém acabou sendo perseguido e executado com tiros na cabeça. Após o ataque, a criança foi encontrada chorando debaixo do corpo da mãe.

O delegado Erick Maciel, responsável pela investigação, informou que o casal havia sido preso 19 dias antes do crime por tráfico de drogas. Ambos foram liberados em audiência de custódia e estavam usando tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil segue apurando o caso para identificar os autores e a motivação do ataque.