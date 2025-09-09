Criança e bebê são socorridas após residência pegar fogo

Uma criança de 12 anos e uma bebê de 1 ano e 8 meses ficaram feridas e tiveram de ser transportadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após incêndio em residência na QNM 4 da região administrativa.

Leia também

O acidente aconteceu por volta das 2h20 da madrugada desta terça-feira (9/9). As vítimas não sofreram queimaduras.

Veja imagens da ocorrência:

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Divulgação/CBMDF 2 de 2

Divulgação/CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que, no interior do imóvel em chamas, os militares encontraram a criança de 12 anos, que precisou ser entubada após inalar grande quantidade de fumaça. A bebê também foi transportada ao hospital para observação médica.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a residência tomada por intensa fumaça e focos de chamas. Os militares acessaram o imóvel, armaram linhas de mangueiras e iniciaram o combate direto ao fogo que se concentrava na garagem e na sala. As chamas foram rapidamente controladas e extintas.

O local permaneceu isolado, sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio.