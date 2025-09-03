Criança morre e corpo fica 24h no sofá; pais que são irmãos, são investigados

A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de uma criança de 2 anos, ocorrida em Jardim Maranguape, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso foi registrado na segunda-feira (1º) pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como “morte a esclarecer sem indício de crime”.
Segundo a conselheira tutelar Cláudia Roberta, o pai relatou que o menino sofreu uma convulsão no domingo (31) e foi deixado no sofá de casa. O corpo permaneceu no local por cerca de 24 horas.
Suspeita de omissão de socorro
A conselheira acusa os pais de não prestarem socorro, mesmo morando próximo a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA):
“Houve uma omissão de socorro. O pai diz que a criança convulsionou. A gente questionou por que não houve o socorro daquela criança. Se já estava lá há 24 horas falecida, por que o pai não chamou o Samu ou a polícia ou levou a criança no braço?”, questionou.
Segundo relatos, vizinhos perceberam que o menino estava morto no sofá e acionaram a polícia. Na manhã da segunda (1º), agentes foram ao local, mas encontraram a residência fechada. Mais tarde, o pai ligou informando sobre o ocorrido.
Histórico da família
De acordo com o Conselho Tutelar, o casal — que são irmãos consanguíneos por parte de mãe — já havia perdido a guarda do menino em outra ocasião, mas a criança foi devolvida após decisão judicial.
A filha mais nova, de 9 meses, foi retirada de casa e levada para acolhimento. Ela não apresentava sinais de maus-tratos.
Nesta terça-feira (2), os pais prestaram depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.
📌 Fonte: Polícia Civil de Pernambuco / Conselho Tutelar
✍️ Redigido por ContilNet