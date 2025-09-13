Crianças brincam em gangorra improvisada em meio à destruição em Gaza; VÍDEO

Em meio à devastação causada pela guerra em Gaza, duas crianças foram flagradas brincando em uma gangorra improvisada, construída entre escombros e destroços de prédios destruídos. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra como a população infantil palestina busca momentos de normalidade mesmo diante do cenário de conflito.

O registro acontece às vésperas do segundo aniversário da guerra, iniciada em 7 de outubro de 2023, quando o grupo Hamas lançou ataques contra Israel, dando início a uma série de confrontos e levando dezenas de reféns. Desde então, a população de Gaza vive sob condições extremamente precárias, com infraestrutura comprometida e riscos constantes para civis.

Nesta semana, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, determinou a retirada total dos moradores da cidade de Gaza. A medida provocou protestos entre os habitantes, que se recusam a deixar suas casas apesar dos alertas, temendo tanto a violência quanto a perda de seus bens e moradia.

O contraste entre a inocência das crianças brincando e o contexto de guerra evidencia a dura realidade enfrentada pela população local, especialmente os mais vulneráveis, que vivem cercados pela destruição e pelas consequências do conflito.

Organizações humanitárias internacionais continuam pedindo atenção à situação em Gaza, alertando para o impacto psicológico e físico que o prolongamento da guerra tem sobre crianças e famílias inteiras.