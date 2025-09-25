25/09/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
crime-&-latido:-leo-dias-vira-personagem-em-livro-da-procuradora-christiane-monnerat

Além da fofoca! O colunista Léo Dias, titular deste portal, ganhou um destaque inusitado no novo livro Crime & Latido, da procuradora de Justiça Christiane Monnerat. O jornalista aparece em dois capítulos distintos, mostrando que suas colunas – na ficção da autora – vão do humor à ação judicial.

No primeiro episódio, durante a saga do pitbull Braddock, sequestrado na Favela do Aço, a coluna de Léo Dias registra a tentativa de resgate do cão por André Marques — transformando o apresentador em herói e rendendo momentos de humor e crítica social. Entre as cenas do fórum, há também menções engraçadas a celebridades, como Dado Dolabella, barrado por usar bermuda, reforçando a veia de fofoca televisiva presente no livro.

Já no segundo, a procuradora lê uma nota do jornalista sobre um ex-BBB que planejava viajar para o exterior enquanto era investigado por crime contra a dignidade. A publicação leva Christiane Monnerat a instaurar um inquérito, impedindo a viagem do acusado até o término do processo, mostrando o impacto da coluna na esfera judicial.

A procuradora comentou sobre o personagem: “Se fofoca movimenta corredores de fóruns tanto quanto bastidores de novela, nada mais justo que o maior detentor dos segredos das celebridades virar personagem do meu livro. No fundo o Léo Dias é mais fiscal dos bastidores do que muita gente de toga”, declarou a autora.

Crime & Latido mistura humor, emoção e crítica social, transformando histórias reais em crônicas que falam de animais, justiça e do cotidiano que nos cerca.

