Criminoso invade salão e atinge barbeiro com vários tiros; vítima fica em estado grave

O trabalhador Diplanir da Silva Pereira, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia, interior do Acre.

De acordo com informações, o crime aconteceu dentro de um salão de cabeleireiro onde a vítima prestava serviços. Um homem armado entrou no local e efetuou vários disparos contra Diplanir. Após a ação, o suspeito fugiu sem ser identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre. Segundo o médico plantonista, Diplanir foi atingido por quatro disparos: um no cotovelo esquerdo, um no joelho direito e dois nas costas, que transfixaram e saíram pela região abdominal, provocando perfurações no fígado e em alças intestinais.

Após passar por cirurgia de emergência, o paciente foi entubado e transferido em estado gravíssimo para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada na madrugada deste sábado (20).

A motivação da tentativa de homicídio é desconhecida e o caso está sob investigação da Polícia Civil.