Criminoso tenta matar trabalhador rural a facada no interior do Acre

Uma tentativa de assassinato foi registrada na tarde desta terça-feira (2) na antiga feira dos colonos, em Sena Madureira, próximo ao açougue do Paulão. O trabalhador rural Romero Silva Saldanha, conhecido como “Fie” foi atingido por uma facada e precisou ser encaminhado para o pronto socorro de Rio Branco.

O autor do crime identificado até o momento como Carlinhos foi capturado em flagrante e encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena.

Romero Silva, a vítima, mora no seringal Talismã, Rio Purus e hoje chegou na zona urbana. Ele tinha ido cortar o cabelo e estava escorado em um poste quando foi surpreendido pelo criminoso. O autor, segundo relatos, desferiu duas facadas contra a vítima, entretanto, só acertou uma. Em seguida, evadiu-se do local e foi preso no beco do Zé capricho.

Em relação a motivação do crime, consta que na semana passada Carlinhos foi participar de uma pescaria na propriedade da vítima e por lá tiveram um desentendimento, pois o morador não queria o mesmo em sua propriedade. “Ele chegou a dizer que o Fie mandava lá, mas aqui na cidade quem mandava era ele e que iria se vingar”, disse um morador que optou pelo anonimato.

Preso, Carlinhos passará por audiência de custódia. Já a vítima, será submetido a uma cirurgia em Rio Branco.