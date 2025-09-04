Criminosos violam hidrante e deixam hospital público do DF sem água

Quatro pessoas foram presas por furtar água de um hidrante localizado nas proximidades do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). A prisão ocorreu nessa terça-feira (2/9).

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), os criminosos estavam realizando o furto da água há alguns dias e, em uma das situações, deixaram o HRAN desabastecido, colocando em risco a saúde de pacientes e o pleno funcionamento da unidade.

Ainda segundo a corporação, no dia do flagrante, os suspeitos fugiram do local ao perceberem a chegada das viaturas, deixando para trás sete carrinhos de compras, cada um transportando um tambor de 200 litros, carregados com a água retirada do hidrante.

Os policiais montaram uma campana próximo ao local e, quando os homens voltaram para buscar os carrinhos, prenderam os homens em flagrante. Segundo a PMDF, foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para reparar o hidrante, que foi danificado pelos suspeitos.

Veja o momento em que os homens retornam para buscar os tambores:

Os quatros presos foram conduzidos à delegacia, onde constatou-se que dois deles têm histórico criminal extenso, incluindo crimes de roubo, furto e tráfico de drogas.