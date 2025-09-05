Cristiano Araújo, Os Garotin e mais: os lançamentos musicais da semana

0
Pronto para renovar a playlist? O fim de semana chegou com lançamentos musicais para todos os gostos — seja para curtir com os amigos, em família ou no modo solo. O Metrópoles reuniu os destaques da semana em uma seleção especial.
Confira os destaques:
- Regravação de Preciso Amar de Novo, com Cristiano Araújo e Lauana Prado.
- Projeto Os Garotin Session 2, de Os Garotin.
- Ensaio do Pagode do Diferentão, de Dilsinho.
- Single The Dead Dance, de Lady Gaga.
- Álbum Entre Flores e Dores, de Caike Souza.
- Single Bênção, Pai, de Naiara Azevedo.
- Álbum Mucho Sexy, de Mia Badgyal.
- EP O Filho da Lenda, de Sami Rico.
- Single Bobo É Eu, de Henry Freitas e Diego & Victor Hugo.
- Single Nem Melhor, Nem Pior, de Luana Maia.
- Álbum Nomad, de DJ Snake.
- Single Abre e Fecha, de Tília.
- Vol. 2 de Energia, de Marcos & Belutti.
- Single Rastafari, de MC Cabelinho.
- Audiovisual I Got a Song, de Rocky Dawuni e Cedella Marley.
- Single Vai Que, de Brunno Daltro.