Cristiano Araújo, Os Garotin e mais: os lançamentos musicais da semana

Pronto para renovar a playlist? O fim de semana chegou com lançamentos musicais para todos os gostos — seja para curtir com os amigos, em família ou no modo solo. O Metrópoles reuniu os destaques da semana em uma seleção especial.

Confira os destaques:

Os Garotin

Cristiano Araújo e Lauana Prado

Dilsinho

Lady Gaga

Caike Souza

Naiara Azevedo

Mia Badgyal

Sami Rico

Henry Freitas e Diego & Victor Hugo

Luana Maia

Tília

Marcos & Belutti

MC Cabelinho

Rocky Dawuni e Cedella Marley

