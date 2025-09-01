Cristiano Ronaldo abre clínica de transplante capilar na Itália

Cristiano Ronaldo não atua apenas dentro de campo. O atacante português segue investindo fora dos gramados e anunciou a abertura de uma nova clínica de transplante capilar em Roma, na Itália.

A unidade faz parte do Grupo Insparya, empresa da qual CR7 é cofundador. O espaço, localizado na região de Eur, será inaugurado no dia 11 de setembro e terá mais de mil metros quadrados, com dez blocos cirúrgicos e três salas dedicadas a tratamentos capilares.

Essa não é a primeira vez que o craque aposta no ramo. Em 2019, ele inaugurou uma clínica em Milão, resultado de um investimento de cerca de 2 milhões de euros. Com a abertura em Roma, a rede ligada ao jogador passa a ter 16 unidades, espalhadas por quatro países: Portugal, Espanha, Itália e Omã.

Além da carreira esportiva, o craque tem ampliado sua atuação em diferentes setores, como hotelaria, academias e agora saúde capilar.