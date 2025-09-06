06/09/2025
Cristiano Ronaldo empurra fã que tentou selfie e episódio repercute na internet

O caso aconteceu durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Um vídeo em que Cristiano Ronaldo aparece empurrando um torcedor que tentou tirar uma selfie com ele viralizou nas redes sociais neste sábado (6). A cena ocorreu na saída do hotel da seleção de Portugal, em Yerevan, capital da Armênia, onde a equipe se prepara para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogador português dividiu a internet com sua reação/Foto: Reprodução

Nas imagens, o atacante caminha ao lado de outros jogadores quando é surpreendido por um fã que se aproxima de forma repentina com o celular em mãos. Visivelmente incomodado, Ronaldo empurra o jovem e segue caminhando sem falar nada. A atitude gerou imediata repercussão nas plataformas digitais.

Enquanto parte do público criticou a reação do craque, argumentando que ele poderia ter lidado de maneira mais cordial, outros internautas defenderam a atitude, alegando invasão de privacidade.

