Cristiano Ronaldo empurra fã que tentou selfie e episódio repercute na internet

Um vídeo em que Cristiano Ronaldo aparece empurrando um torcedor que tentou tirar uma selfie com ele viralizou nas redes sociais neste sábado (6). A cena ocorreu na saída do hotel da seleção de Portugal, em Yerevan, capital da Armênia, onde a equipe se prepara para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Nas imagens, o atacante caminha ao lado de outros jogadores quando é surpreendido por um fã que se aproxima de forma repentina com o celular em mãos. Visivelmente incomodado, Ronaldo empurra o jovem e segue caminhando sem falar nada. A atitude gerou imediata repercussão nas plataformas digitais.

Enquanto parte do público criticou a reação do craque, argumentando que ele poderia ter lidado de maneira mais cordial, outros internautas defenderam a atitude, alegando invasão de privacidade.