Cruzeiro anuncia contratação de Keny Arroyo, ex-Besiktas

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (2/9), Keny Arroyo como novo reforço para o ataque. A Raposa pagou 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões) para contar com o novo jogador.

O ponta direita que atuava pelo Besiktas, da Turquia, desembarcou em Belo Horizonte na segunda-feira (1°/9) para realizar os últimos exames e acertos. O equatoriano firmou contrato com o clube mineiro até 2029.

✍ SEJA BEM-VINDO, 𝗞𝗘𝗡𝗬 𝗔𝗥𝗥𝗢𝗬𝗢! O jovem atacante equatoriano, que estava no Besiktas-TUR, assinou em definitivo com o Cruzeiro até o fim de 2029! 🦊

Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Arroyo, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/rKSmHGaqTu

— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 2, 2025

Arroyo estava no time turco há apenas sete meses. O equatoriano chegou para compor o elenco do Besiktas com 18 anos, em fevereiro deste ano. Foi formado pelo Independiente del Vale e subiu para o profissional da equipe no começo de 2024, onde passou um ano até ser vendido por 9,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 62 milhões).

O atacante foi a segunda contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências. Os dois reforços da Raposa chegam do futebol europeu. No dia 22 de agosto, o time anunciou o empréstimo de Luís Sinisterra, que estava na Premier League, pelo Bournemouth.

