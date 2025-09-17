Cruzeiro do Sul passa a receber alertas de desastres naturais no celular a partir deste sábado

A partir deste sábado (20), os moradores de Cruzeiro do Sul começarão a receber alertas de desastres naturais diretamente em seus celulares. A iniciativa integra a expansão do Defesa Civil Alerta, sistema que emite notificações sobre enchentes, deslizamentos e outros eventos climáticos extremos.

O recurso também será testado em Rio Branco, Brasiléia e Jordão, dentro de uma ação que abrange 28 cidades da região Norte. O lançamento está previsto para as 15h (horário de Brasília), quando mensagens de demonstração serão disparadas pelas defesas civis estaduais, sob coordenação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

As notificações aparecem em destaque na tela do celular, acompanhadas de aviso sonoro, mesmo quando o aparelho está no modo silencioso. O serviço é gratuito, não exige cadastro e depende apenas da cobertura das operadoras de telefonia móvel nas redes 4G ou 5G.

Segundo o MIDR, a medida tem como objetivo agilizar a resposta em situações de emergência, protegendo a população e reduzindo riscos em áreas vulneráveis. Para os moradores de Cruzeiro do Sul, a chegada do sistema representa um avanço significativo na prevenção e mitigação de desastres naturais.