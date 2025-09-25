Cruzeiro do Sul recebe Assembleia da Amac durante festejos dos 121 anos da cidade

Cruzeiro do Sul recebe, nesta sexta-feira (26), a Assembleia da Associação dos Municípios do Acre (Amac). O encontro acontece no auditório do hotel do Sesc, das 8h às 12h, e integra a programação oficial em alusão aos 121 anos de fundação do município.

A reunião será conduzida pelo presidente da Amac e prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e pelo gestor anfitrião e vice-presidente da entidade, prefeito Zequinha Lima. Entre os principais temas em pauta está a apresentação do projeto de construção de um aterro sanitário regional, que deve atender os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó e Tarauacá.

Também serão discutidas questões relacionadas à regularização fundiária e aos recursos disponíveis pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para investimentos em políticas públicas municipais.

Devem participar da assembleia os prefeitos de Tarauacá, Jordão, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves, além de representantes de diferentes instituições parceiras.

O presidente da Amac, Tião Bocalom, já se encontra em Cruzeiro do Sul desde a última quarta-feira (24), onde acompanha a agenda oficial de atividades relacionadas ao aniversário da cidade.