Cruzeiro do Sul recebe primeira caravana de combate à raiva animal e à brucelose no Acre

Uma força-tarefa contra a raiva animal e a brucelose começou nesta segunda-feira (29) em Cruzeiro do Sul, tornando o município o primeiro do Acre a receber a caravana de prevenção e controle dessas doenças. A escolha se deu após a confirmação de três casos de raiva na região e a investigação de outros dois suspeitos.

Segundo a médica veterinária Maria do Carmo, coordenadora do Programa de Controle da Raiva, os trabalhos tiveram início com uma reunião de alinhamento entre técnicos e veterinários, seguida de visitas a propriedades rurais e escolas. “Estamos organizando as equipes para levar informação e vacinar, protegendo animais e produtores”, destacou.

Além da raiva, a iniciativa também foca no combate à brucelose bovina, presente em todos os municípios acreanos. O médico veterinário Jean Carlos, coordenador do Programa de Controle da Brucelose, explicou que a vacinação é obrigatória para fêmeas de 3 a 8 meses de idade, devendo ser realizada entre 1º de outubro e 31 de dezembro. “Sem a vacinação, o produtor não pode emitir documentos como a Guia de Trânsito Animal nem atualizar a declaração de rebanho”, reforçou.

Um levantamento estadual de 2022 revelou que cerca de 21% das propriedades rurais do Acre já registraram casos de brucelose, doença que provoca abortos e queda na produção do rebanho. A raiva, por sua vez, é ainda mais grave, podendo ser transmitida a humanos e quase sempre levando à morte.

“O nosso objetivo é vacinar e orientar para evitar prejuízos e salvar vidas”, completou Maria do Carmo. Após Cruzeiro do Sul, a caravana deve percorrer outros municípios do Vale do Juruá e diferentes regiões do estado nos próximos meses.