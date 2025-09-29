29/09/2025
Universo POP
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo

Cruzeiro do Sul registra cinco casos de assalto e roubo no fim de semana

gundo a Polícia Militar, três casos ocorreram no sábado e dois na sexta-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A cidade de Cruzeiro do Sul registrou cinco ocorrências de roubo e assalto entre a sexta-feira (26) e o sábado (27), envolvendo motocicletas e residências. Segundo a Polícia Militar, três casos ocorreram no sábado e dois na sexta-feira.

Em um dos episódios mais graves, no bairro Formoso, um homem armado abordou um motociclista que estava acompanhado da filha de 10 anos em frente a um comércio. O suspeito levou o veículo, mas a motocicleta foi recuperada logo em seguida pela Polícia Militar.

Motocicleta foi recuperada/Foto: Reprodução

O subcomandante da corporação, capitão Thales Campos, ressaltou o empenho das equipes diante das dificuldades enfrentadas no combate à criminalidade.
“Mesmo diante das dificuldades no combate à criminalidade e das limitações legais, nossas equipes têm atuado com rapidez e eficiência para garantir a segurança da população” afirmou.

Ainda conforme a PM, outra motocicleta roubada também foi recuperada no fim de semana, reforçando a resposta das forças de segurança.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost