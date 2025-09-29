Cruzeiro do Sul registra cinco casos de assalto e roubo no fim de semana

A cidade de Cruzeiro do Sul registrou cinco ocorrências de roubo e assalto entre a sexta-feira (26) e o sábado (27), envolvendo motocicletas e residências. Segundo a Polícia Militar, três casos ocorreram no sábado e dois na sexta-feira.

Em um dos episódios mais graves, no bairro Formoso, um homem armado abordou um motociclista que estava acompanhado da filha de 10 anos em frente a um comércio. O suspeito levou o veículo, mas a motocicleta foi recuperada logo em seguida pela Polícia Militar.

O subcomandante da corporação, capitão Thales Campos, ressaltou o empenho das equipes diante das dificuldades enfrentadas no combate à criminalidade.

“Mesmo diante das dificuldades no combate à criminalidade e das limitações legais, nossas equipes têm atuado com rapidez e eficiência para garantir a segurança da população” afirmou.

Ainda conforme a PM, outra motocicleta roubada também foi recuperada no fim de semana, reforçando a resposta das forças de segurança.