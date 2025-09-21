Cruzeiro vira sobre Bragantino e chega à vice-liderança do Brasileirão

Na noite deste domingo (21/9), o Cruzeiro recebeu o Red Bull Bragantino no Estádio Mineirão, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube celeste saiu atrás do placar, mas virou o marcador no segundo tempo e venceu por 2 x 1.
Com o resultado, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras e agora está na vice-liderança do Brasileirão, com 50 pontos. Já o Red Bull Bragantino continua no meio da tabela de classificação. Atualmente na 9ª colocação, o time de São Paulo tem 31 pontos.
Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Red Bull Bragantino sai na frente
O confronto no Mineirão começou com poucas emoções, mas chances para os dois lados. Empurrado pela torcida, o Cruzeiro tomou a iniciativa, porém foi o Red Bull Bragantino quem abriu o placar.
Aos 25 minutos, Jhon Jhon recebeu passe de Laquintana e bateu de primeira, sem chances para o goleiro Cássio: 1 x 0. Nos acréscimos da primeira etapa, o Cruzeiro reagiu e chegou ao empate. Kaio Jorge rolou para Lucas Silva, que limpou a marcação e arriscou de fora da área. A bola foi no ângulo de Cleiton e morreu no fundo das redes: 1 x 1.
Cruzeiro vira no segundo tempo
Na volta do intervalo, o Bragantino assustou logo no início, mas o Cruzeiro rapidamente retomou o controle e passou a pressionar. O gol da virada saiu aos 31 minutos: após cruzamento na área, Matheus Pereira ajeitou e Kaiki finalizou. A defesa ainda tentou cortar em cima da linha, mas a bola ultrapassou e confirmou o 2 x 1 para a Raposa.
Próximos jogos
O Cruzeiro volta a entrar em campo no próximo sábado (27/9), às 18h30. O clube Celeste visita o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino joga no dia seguinte, também pelo Brasileirão. O Touro recebe o Santos no Estádio Cícero de Souza Marques, às 18h30.