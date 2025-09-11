Cruzeiro x Atlético-MG: saiba onde assistir às quartas da Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG fazem, nesta quinta-feira (11/9), às 19h30, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Mineirão.

Na ida, a Raposa levou a melhor sobre o Galo em uma vitória por 2 x 0. Fabrício Bruno e Kaio Jorge marcaram os gols do jogo.

Dúvidas e retornos

A partida marca a reestreia de Jorge Sampaoli como treinador do Atlético-MG. Além disso, Lyanco, que estava lesionado, participou de parte das atividades e vive a expectativa do retorno.

Pelo lado azul, Kaio Jorge é dúvida. O centroavante sofreu lesão em jogo da Seleção Brasileira contra o Chile. Ele faz tratamento intensivo e chegou a concentrar com o grupo.

Leia também

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Fabricio Bruno marcou o primeiro gol do Cruzeiro no clássico

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 2 de 4

Kaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro no clássico

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 3 de 4

Cruzeiro vence Galo em primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 4 de 4

O jogo de volta entre as equipes acontece no dia 11/9, no Mineirão

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Possíveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Gabigol (Kaio Jorge).



Atlético-MG: Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

Onde assistir?

A partida entre Cruzeiro x Atlético-MG, válida pelas quartas da Copa do Brasil, terá transmissão por Streaming (Prime Video).