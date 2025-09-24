CS2 lança “Gênese”: ofertas aleatórias de skins chegam a R$ 8 mil e irritam comunidade

A Valve lançou no Counter-Strike 2 a Genesis Collection com 17 skins raras criadas pela comunidade. O acesso é feito por Terminais de Contato Gênese (itens de mercado negro dentro do jogo) que, ao serem abertos, exibem 5 a 6 ofertas únicas com preço aleatório — de centavos a milhares de dólares. Se o jogador recusar, aquela oferta some para sempre, o que acendeu críticas sobre pressão psicológica de compra.

Preço salgado e imprevisível: há relatos de propostas acima de US$ 1.500 (≈ R$ 8,4 mil ) por uma StatTrak M4A4 Full Throttle , enquanto outras aparecem por poucos dólares.

Sensação de “paywall”/azar: jogadores apontam que, embora CS já tenha caixas e mercado de itens, o novo sistema mistura escassez artificial com oferta única por tempo indeterminado , elevando o FOMO.

Quebra de costume: parte da comunidade defende que skins “legais” sempre puderam ser obtidas jogando e revendidas depois; aqui, a proposta “some” se não for aceita.

the greediest fucking company in the world strikes again. they see what the skins are going for on other markets, and decided that they need to make more than the $100M they make monthly on keys and cases alone. fucking disgusting. fix the anti-cheat you lazy fucks. pic.twitter.com/BYiVZJnj6G — ren (@renyanFPS) September 17, 2025

Dá para não entrar no esquema?

É possível vender os Terminais sem abrir: a média tem girado por volta de US$ 5,35 (≈ R$ 28 ).

Algumas skins da coleção também circulam no mercado/lojas comunitárias por valores menores (centavos a US$ 8), mas os rolls caros continuam aparecendo nos Terminais.

Outras mudanças do update

Novos sons para granadas (sacar, inspecionar, puxar pino, arremessar).

Novo sistema de scripts para criadores de mapas.

Possibilidade de espiar skins/equipamentos dos aliados após ser eliminado.

Fonte: Steam (notas do update), PC Gamer, post de @renyanFPS no X e Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet