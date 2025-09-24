24/09/2025
Universo POP
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense
Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes

CS2 lança “Gênese”: ofertas aleatórias de skins chegam a R$ 8 mil e irritam comunidade

Novos “Terminais de Contato Gênese” dão 5–6 propostas únicas por item; recusar perde a chance para sempre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Valve lançou no Counter-Strike 2 a Genesis Collection com 17 skins raras criadas pela comunidade. O acesso é feito por Terminais de Contato Gênese (itens de mercado negro dentro do jogo) que, ao serem abertos, exibem 5 a 6 ofertas únicas com preço aleatório — de centavos a milhares de dólares. Se o jogador recusar, aquela oferta some para sempre, o que acendeu críticas sobre pressão psicológica de compra.

Atualização recente de Counter-Strike 2 (CS2) revoltou usuários com nova forma de obter skins raras — Foto: Reprodução/Valve

  • Preço salgado e imprevisível: há relatos de propostas acima de US$ 1.500 (≈ R$ 8,4 mil) por uma StatTrak M4A4 Full Throttle, enquanto outras aparecem por poucos dólares.

  • Sensação de “paywall”/azar: jogadores apontam que, embora CS já tenha caixas e mercado de itens, o novo sistema mistura escassez artificial com oferta única por tempo indeterminado, elevando o FOMO.

  • Quebra de costume: parte da comunidade defende que skins “legais” sempre puderam ser obtidas jogando e revendidas depois; aqui, a proposta “some” se não for aceita.

Dá para não entrar no esquema?

  • É possível vender os Terminais sem abrir: a média tem girado por volta de US$ 5,35 (≈ R$ 28).

  • Algumas skins da coleção também circulam no mercado/lojas comunitárias por valores menores (centavos a US$ 8), mas os rolls caros continuam aparecendo nos Terminais.

Skins da Coleção Gênese de Counter-Strike 2 (CS2) podem alcançar altos valores acima de R$ 8 mil — Foto: Reprodução/Valve

Skins da Coleção Gênese de Counter-Strike 2 (CS2) podem alcançar altos valores acima de R$ 8 mil — Foto: Reprodução/Valve

Outras mudanças do update

  • Novos sons para granadas (sacar, inspecionar, puxar pino, arremessar).

  • Novo sistema de scripts para criadores de mapas.

  • Possibilidade de espiar skins/equipamentos dos aliados após ser eliminado.

Fonte: Steam (notas do update), PC Gamer, post de @renyanFPS no X e Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost