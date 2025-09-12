Cunhada de Marcola, acusada de lavar dinheiro para o PCC, é solta

Francisca Alves da Silva (foto em destaque), esposa de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior, o “Marcolinha”, criminoso irmão de Marcos Willians Herbas Camacho, o ‘Marcola’, ganhou o direito de ser solta após quase 500 dias na prisão.

A mulher é investigada pela Polícia Federal (PF) por lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) — facção da qual seu marido e seu cunhado são apontados como chefões.

A decisão foi publicada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Ceará (VDOC) no último dia 9.

A medida beneficia outros quatro acusados de fazer parte do grupo alvo da PF: Ricardo Andrade Ferreira, Edglei da Silva Lima, Henrique Abraão Gonçalves da Silva e Menesclau de Araújo Souza Júnior também foram presos na Operação Primma Migratio, presos em abril de 2024.

A ação policial, que contou com a colaboração das FICCOs de São Paulo e Santa Catarina, foi desencadeada a partir de investigações que apontavam para a atuação de “Marcolinha” como líder do PCC na Região Nordeste.

Durante a investigação, foram realizadas interceptações telefônicas e análises de dados telemáticos, que, segundo o Ministério Público, indicavam a ligação dos acusados com o PCC.