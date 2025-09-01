Damares visita Bolsonaro em prisão domiciliar

Senadora e ex-presidente fizeram orações; encontro ocorre um dia antes do julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF

A senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) visitou nesta segunda-feira (1º) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

Damares visita Bolsonaro em prisão domiciliar. Foto: Reprodução

Damares chegou ao local por volta de 11h e saiu quase 13h. Ela chegou em um carro oficial e entrou pelos fundos do condomínio, área restrita à imprensa. Damares conversou com Bolsonaro e ambos fizeram orações.

O encontro ocorre um dia antes do início do julgamento da ação da trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares impostas a ele pela Justiça. A segurança em Brasília e na casa do ex-presidente foi reforçada para o julgamento.

Arthur Lira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou nesta segunda-feira visita do deputado Arthur Lira (PP-AL) a Bolsonaro. A visita deve ocorrer até as 18h de hoje.

