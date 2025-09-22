“Dan Da Dan”: o que se sabe sobre a 3ª temporada do anime que é sucesso da Netflix

O fenômeno da Netflix, “Dan Da Dan”, teve sua terceira temporada oficialmente anunciada após a exibição do episódio 24 na TV japonesa. O site e as redes sociais do anime confirmaram que novos episódios já estão em produção. O anime é o vencedor do prêmio de Melhor Anime do Ano no Abema Awards 2024.

Baseado no mangá de Yukinobu Tatsu, a trama acompanha os adolescentes Ken Takakura (Natsuki Hanae, Demon Slayer) e Momo Ayase (Shion Wakayama, Lycoris Recoil) em batalhas eletrizantes contra demônios, espíritos e alienígenas.

Quando estreia a 3ª temporada?

Apesar da confirmação, ainda não há data oficial de lançamento. Como a 1ª temporada estreou em outubro de 2024 e a 2ª em julho de 2025, a expectativa é que os novos episódios cheguem ao público em meados de 2026. Além da Netflix, o anime também está disponível na Crunchyroll.

Final da 2ª temporada (contém spoiler!)

Lançada em julho deste ano, a segunda temporada contou com 12 episódios repletos de ação e terminou com uma grande reviravolta. A misteriosa Vamola, garota de cabelos verdes que surge de dentro do Space Kaiju, beija Okarun na frente de Momo. A cena deixou o clima carregado de tensão romântica e abriu espaço para novos conflitos na próxima fase.

Sinopse

Momo, uma estudante do ensino médio vinda de uma família de médiuns espirituais, conhece melhor seu colega Okarun, apaixonado por tudo que envolve o oculto, depois de salvá-lo de um grupo de valentões. Durante a conversa, eles descobrem que divergem em suas crenças: Momo acredita em fantasmas, mas nega alienígenas, enquanto Okarun acredita em alienígenas, mas não em fantasmas.

Para provar quem está certo, Momo decide explorar um hospital abandonado onde um OVNI teria sido visto, e Okarun entra em um túnel famoso por ser assombrado. O que parecia apenas uma aposta acaba se transformando em um choque de realidades quando ambos presenciam fenômenos sobrenaturais intensos. Nesse processo, Momo desperta seus poderes espirituais e Okarun adquire uma maldição que lhe concede habilidades especiais. Entre batalhas contra forças inexplicáveis e descobertas sobre si mesmos, surge também um sentimento inesperado: estaria o amor destinado deles começando aqui? Uma jornada de ocultismo, ação e adolescência está só começando.