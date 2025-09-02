Danilo Gentili desabafa e reclama de ser “ignorado”: “Ninguém fala”

O humorista Danilo Gentili, que comanda o The Noite, no SBT, fez um longo desabafo na atração exibida nesta segunda-feira (1º/9) cobrando mais “reconhecimento” por parte da mídia e enaltecendo os números alcançados por seu programa. Segundo ele, a imprensa está preocupada apenas em repercutir o que a TV Globo faz.

Leia também

Repercussão

A fala de Danilo Gentili ocorreu depois de um vídeo do seu programa viralizar. Na ocasião, o The Noite exibiu um especial dedicado a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó em que a música Evidências foi cantada em vários idiomas, como espanhol, japonês e francês.

De acordo com o humorista, no entanto, a mídia deu pouco espaço para o caso. “Nós do The Noite não fazemos nada esperando elogio da mídia, de jornalista, a gente já sabe que isso não vai vir (…) Eu odeio fazer isso, mas se eu não falar, ninguém vai falar. Um dos motivos de eu usar as redes para falar das nossas conquistas, é porque ninguém mais vai falar”, desabafou.

“Se aquilo que a gente fez aqui, que viralizou, tivesse sido alguém da ‘Globe’, tava em tudo que é home no outro dia (…) A gente faz um monte de coisa, viraliza, alcança números impossíveis, e ninguém fala nada, então, a gente tem que falar. Todo mundo joga contra”, reforçou Gentili.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Danilo Gentili

Reprodução 2 de 8

O apresentador Danilo Gentili

Reprodução/SBT 3 de 8

Reprodução 4 de 8

Madruguinha do Brasil e Danilo Gentili

Reprodução 5 de 8

Danilo Gentili

Reprodução/Instagram 6 de 8

Danilo Gentili e Chrystian nos bastidores do The Noite

Lourival Ribeiro/SBT 7 de 8

Reprodução. 8 de 8

Danilo Gentili solta o verbo contra Leo Lins e o chama de “verme”

Instagram/Reprodução

Disputa com a Globo

Em seguida, o apresentador falou da disputa com a TV Globo e disse que o The Noite já venceu a emissora carioca em 11 dos 14 estados em que o ibope é calculado.

“Eu respeito muito a Globo. O fato de eu comemorar toda vez que a gente ganha da Globo significa que a gente reconhecer que ela é número um. É como vencer um gigante (…) Historicamente, o The Noite é o programa que mais venceu a Globo. Tudo na mídia parece ser restrito ao que a Globo faz ou deixa de fazer”, afirmou.

Enalteceu o The Noite

Em seguida, ele voltou a falar sobre o especial dedicado aos sertanejos: “Na madrugada que a gente exibiu esse especial do Chitãozinho e Xororó, a gente registrou uma audiência de 4 milhões de espectadores por minuto. E no YouTube, esse programa tem mais de 1 bilhão de views por ano. A gente superou os talk-shows mais tradicionais do mundo”, explicou.

Ao encerrar, Danilo Gentili rebateu a afirmação de que o programa seja “rejeitado” pelo público e pediu que o mercado publicitário olhe com mais carinho para programas de outras emissoras fora da Globo.

“A gente faz todas essas coisas aqui no programa pensando na sua diversão, em vocês que nos dão altíssima audiência na TV aberta e nas mídias digitais. O programa é rejeitado por minha causa. Rejeitado de verdade não sou eu, mas sim aquele que não tem audiência. Quem ignora o público, não chega a lugar nenhum.”

Assista na íntegra: